Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Tankstelle- Täter nehmen Zigaretten mit

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Montag (09.03.) kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Mindener Straße in Herford. Gegen 05.10 Uhr am Morgen bemerkte eine Mitarbeiterin, dass bisher unbekannte Täter über eine rückseitige Tür in das Innere der AVIA-Tankstelle gelangt sein müssen. Am Vorabend gegen 23.00 Uhr wurden die Räumlichkeiten noch ordnungsgemäß verschlossen. In der Tankstelle wurden sämtliche Räume durchsucht und Schränke durchwühlt. Aus eine Kasse entwendeten die Täter eine bisher noch unbekannte Summe an Bargeld und aus dem Verkaufsraum mehrere Schachteln Zigaretten. Genaue Angaben zum Diebesgut müssen noch ermittelt werden. Die Täter flüchteten aus dem Objekt in unbekannte Richtung. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach Zeugen. Wer hat in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen etwas Verdächtiges im Bereich des Tatortes wahrgenommen und kann Angaben zum Einbruch machen. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

