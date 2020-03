Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen Autos mit Farbe beschmiert-

Bünde (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende kam es zur Sachbeschädigung an drei Fahrzeugen an der Südlenger Straße in Bünde. Ein silberner Nissan Qashqai, ein weißer Ford Ka und ein weißer Seat Arosa standen am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Innenstadt in Höhe der Hausnummer 71 geparkt. Unbekannte Täter nutzten den Tatzeitraum von Freitagnachmittag (06.03.) bis zum Sonntagmorgen um die drei Fahrzeuge an der rechten Beifahrerseite zu beschmieren. Die Farbe konnte vor Ort mittels nassem Tuch bislang nicht entfernt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Da es sich bei der Südlenger Straße um eine gut frequentierte Straße handelt, hofft die Polizei Herford auf Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigung oder flüchtigen Täter machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

