Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verletzter beim Unfall- Vorfahrt missachtet

Bünde (ots)

(sls) Auf der Osnabrücker Straße kam es am Mittwochnachmittag (04.03.)gegen 16.50 Uhr zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Heuerlingsstraße. Der Fahrer eines Mercedes aus Bünde befuhr die Heuerlingsstraße in Fahrtrichtung Oberahler Weg. Im Kreuzungsbereich der Osnabrücker Straße wollte der 52-Jährige diese überqueren um die Heuerlingsstraße geradeaus weiterzufahren. Beim Überqueren übersah er einen von links kommenden, 18-Jährigen Seat-Fahrer aus Bünde. Dieser befand sich zum Unfallzeitpunkt auf der vorfahrtsberechtigten Osnabrücker Straße in Richtung Bruchmühlen. Durch den Zusammenstoß verlor der Seat-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den anliegenden Straßengraben. Er wurde dabei leicht verletzt und wird eine ärztliche Untersuchung vornehmen lassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

