Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Baucontainer aufgebrochen- Unbekannte nehmen Werkzeug mit

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Dienstag (03.03.) kam es auf dem Gelände einer Kaserne an der Vlothoer Straße zum Aufbruch eines Baucontainers. Am Montagabend gegen 17.00 Uhr haben Bauarbeiter das umzäunte Gelände der Kaserne verlassen und den Container ordnungsgemäß verschlossen. Am Dienstagmorgen gegen 06.30 Uhr stellten die Arbeiter fest, dass ein Baucontainer aufgebrochen und diverses Werkzeug entwendet wurde. Unbekannte Täter müssen sich unbefugten Zugang zum Gelände verschafft haben und die Schlosssicherung aufgebrochen haben. Es wurden vier Abbruchhammer, ein Winkelschleifer und eine Kabeltrommel im Gesamtwert von ca. 10.000 Euro entwendet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Diebstahl oder auch verdächtigen Personen im Bereich des Tatortes machen. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

