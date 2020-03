Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl in zwei Geschäften- Unbekannte entwenden Spendendosen

Vlotho (ots)

(sls) In der vergangenen Woche (26.2.) wurden in Vlotho an der Langen Straße in zwei Geschäften die Spendendosen entwendet. Eine ortsansässige Kirchengemeinde hatte im Stadtgebiet mehrere Spendengläser für einen guten Zweck aufstellen lassen. Diese wurden an verschiedenen Tagen aus einer Bäckerei und aus einem Schuhgeschäft entwendet. In beiden Geschäften befanden sich die Gläser im Kassen-/ Tresenbereich. Der Inhalt der Gläser wird auf ca. 100 Euro geschätzt. In wie weit versucht wurde, weitere Spendengläser in anderen Geschäften zu entwenden, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen oder verdächtigen Personen im Bereich der Geschäfte machen können. Bitte melden sie sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

