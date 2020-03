Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung - Autoaufbrecher - Wer kann Angaben zur gesuchten Person machen ? - bitte kreisweit veröffentlichen -

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

(um) Im Dezember des vergangenen Jahres (Sa, 14.12.) schlug ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz gegenüber dem Hallenbad an der dortigen Schule die Scheibe eines PKW ein. Aus dem Inneren des Fahrzeug fehlte am Ende die Geldbörse einer 18-jährigen Löhnerin, die sie in dem PKW zurück gelassen hatte. Später zeigte die Geschädigte den schweren Diebstahl bei der Polizei an. Jetzt suchen ermittelnde Kriminalbeamte per Gerichtsbeschluss nach einem dringend der Tat verdächtigem Mann. Der Täter steht im Verdacht mit der gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten an einer Bank in Ostscheid Bargeld vom Konto der Geschädigten abgehoben zu haben. Während des Abhebevorganges nahm eine Kamera den bislang Unbekannten auf. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Tat und fragt daher: Wer kennt die Person auf den beiden Fotos oder kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Hinweise können an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Download Bildmaterial Internet Polizei Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/loehne-diebstahl-aus-kraftfahrzeug-computerbetrug

