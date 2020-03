Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: LKW in Schlangenlinien unterwegs- Fahrer unter Alkoholeinfluss

Kirchlengern (ots)

(sls) Am Dienstagabend (03.03.) wurde die Leitstelle der Polizei von einem Zeugen auf einen LKW-Fahrer aufmerksam gemacht, der gegen 23.20 Uhr in Schlangenlinien die Elsestraße in Kirchlengern befuhr. Die eingesetzten Beamten trafen auf den LKW in der Straße Am Straßenverkehrsamt. Der Fahrer befand sich noch im LKW, hatte diesen jedoch mittlerweile auf dem linksseitigen Parkstreifen geparkt. Bei der Überprüfung des 47-jährigen aus Bad Pyrmont stellten die die Beamten erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Der Zeuge hatte den LKW bereits auf der BAB A2 wahrgenommen und die unsichere Fahrweise festgestellt. Der Fahrer benutzte den linken Fahrstreifen in einer Baustelle und es sei fast zu einer Kollision mit Absperrungen gekommen. Dem LKW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weitere Bearbeitung, zu der auch die Auswertung des elektronischen Fahrtenschreibers gehört.

