Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 09.06.2019

Peine (ots)

Einbruch und Verkehrsdelikte

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Straße Zum Busch in Klein Ilsede zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und entwendeten ca. 400 Euro Bargeld.

Am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Peine einen BMW Mini One. Es stellte sich heraus, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der 26 Jahre alten Frau aus Peine wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zwei Stunden später, um 23:00 Uhr fiel anderen Beamten der Polizei Peine ein Radfahrer durch seine äußerst unsichere Fahrweise auf. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem 43-jährigen ergab einen Wert von 2,44 Promille. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, außerdem wurde dem Peiner eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

