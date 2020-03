Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Eisdiele- Täter entwenden Bargeld

Vlohto (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende (29.3.) kam es in Vlotho an der Langen Straße zu einem Einbruch in eine Privatwohnung eines Mehrfamilienhauses und in die anliegende Eisdiele. Die unbekannten Täter drangen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen zunächst in eine Privatwohnung ein. Der Versuch über eine eingeschlagene Scheibe in das Objekt zu gelangen scheiterte zunächst. Die Täter hebelten daraufhin die Haustür auf und gelangten in das Innere der Wohnung. Hier wurden diverse Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Anschließend entwendeten sie die Zugangsschlüssel für das anliegende Eiscafe. Hier entwendeten die Täter aus dem Eiscafe ein Kellnerportemonnaie mit Bargeld. Nach dem Einbruch flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Es wird nach Zeugen gesucht, die Angaben zum Einbruch oder auch verdächtigen Personen im Umkreis machen können, sich bei der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell