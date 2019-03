Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer/Harthausen - Zwei Autofahrer ohne Führerschein unterwegs (07+23-0503)

Speyer/Harthausen (ots)

05.03.2019 Bei Verkehrskontrollen fielen gleich zwei Autofahrer auf, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. In Harthausen gab ein 41-jähriger Mercedes Fahrer gegen 11.35 Uhr in der Raiffeisenstraße an, dass ihm die Fahrerlaubnis vor drei Jahren entzogen wurde. Bei einer weiteren Kontrolle am 6.3.2019 gegen 05.25 Uhr in Speyer in der Oberen Langgasse konnte ein 26-jähriger BMW Fahrer ebenfalls keinen Führerschein vorzeigen. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

