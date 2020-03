POL-HF: Unfallflucht mit hohen Sachschaden- PKW auf Parkplatz beschädigt

Kreispolizeibehörde Herford

(sls) In Herford kam es am Freitagnachmittag (27.2.) zu einer Unfallflucht auf einem Parkplatz an der Straße Auf dem Dudel. Der Fahrzeugführer eines weißen Skoda hatte diesen gegen 11.15 Uhr auf einem angemieteten Parkplatz abgestellt. Als er gegen 12.30 Uhr sein Fahrzeug wieder in Augenschein nahm, stellte er eine erhebliche Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 3.000 Euro zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun in dieser Unfallflucht. Da es sich, aufgrund des anliegenden Krankenhauses, um einen stark frequentierte Straße handelt und sich möglicher Weise auch auf dem Parkplatz weitere Personen aufgehalten haben könnten, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Unfall oder Unfallverursacher machen. Bitte melden sie sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummern 05221-8880.

