Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgänger läuft auf Fahrbahn- Zusammenstoß mit Renault

Herford (ots)

(sls) Auf der Engerstraße in Herford ereignete sich am Freitagnachmittag (27.2.) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriges Kind verletzt wurde. Zur Unfallzeit gegen 12.45 Uhr befuhr ein 38-Jähriger aus Herford mit seinem Renault die Engerstraße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 56 lief plötzlich ein 9-jähriges Kind unvermittelt auf die Fahrbahn. Der 38-Jährige versuchte noch zu bremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Kind wurde im Beinbereich touchiert und stürzte zu Boden. Der 9-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Herforder Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Herford.

