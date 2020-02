Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Aufmerksame Zeugen bemerken Einbruch - Täter auf frischer Tat festgenommen

Bünde (ots)

(hd) In der Nacht von Freitag (28.02.) auf Samstag (29.02.) wurden zwei Zeugen um 03:00 Uhr auf verdächtige Geräusche aufmerksam, die aus einem Geschäft an der Lübbecker Straße in Bünde kamen. Die Zeugen vermuteten einen Einbruch und alarmierten die Polizei. Die ersten am Einsatzort eintreffenden Polizeikräfte stellten an dem Gebäude tatsächlich ein beschädigtes Fenster fest. Nahezu zeitgleich versuchte eine vermummte Person aus dem Objekt zu flüchten. Dies konnte unterbunden werden. Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

