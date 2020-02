Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Firma - Kupferkabel gestohlen

Löhne (ots)

(um) In der Nacht zum Donnerstag (27.02) verschafften sich gewaltsam bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Werkshalle an der Straße In der Heide. Die Täter gingen die Türschlösser an und konnten so in die Betriebsräume gelangen. Hier stahlen die Einbrecher mehrere Tonnen Kupferkabel und weitere Elektromaterialien. Für den Abtranssport benutzten die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, sich zu melden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

