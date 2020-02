Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter entwenden Schmuck

Kirchlengern (ots)

(sls) Am frühen Abend des Donnerstag (27.2.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Elsestraße in Kirchlengern ein. In der Zeit von 17.00 Uhr bis um 20.00 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster des Hauses auf und gelangten in das Innere des Hauses. Hier durchwühlten sie Schränke, um an mögliches Diebesgut zu gelangen. Die Täter nahmen diversen Schmuck mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach möglichen Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen oder wem sind verdächtigte Personen im Bereich des Tatortes aufgefallen. Setzen sie sich bitte mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell