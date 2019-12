Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gestohlenen Bagger dank GPS-Hilfe rasch entdeckt

Mönchengladbach (ots)

Einen Bagger haben dreiste Diebe frühabends von einer Baustelle in Hardt an der Winkelner Straße gestohlen. Doch viel Freude hatten die Täter nicht an ihrer Beute: Schon am nächsten Morgen konnte der Bagger mit GPS-Hilfe geortet werden.

Ein Zeuge hatte am Donnerstag gegen 18.30 Uhr beobachtet, wie der Bagger von zwei Personen auf einen Lkw aufgeladen wurde. Es handelte sich bei diesem Lkw um einen weißen Pritschenwagen mit HS-Kennzeichen, die - wie sich später herausstellte - als gestohlen gemeldet waren. Einer der beiden Täter hatte am Tatort die Rampe des Pritschenwagens heruntergelassen, während der andere den Bagger startete und ihn auf den Pritschenwagen steuerte. Dann fuhr der Lkw mitsamt der Beute in Richtung Hardt davon. Eine genauere Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Dem Zeugen war kurz zuvor bereits ein anderes verdächtiges Fahrzeug aufgefallen: Ein Pkw mit niederländischen Kennzeichen war mit ausgeschaltetem Licht auf einem Feldweg unterwegs.

Am Freitagmorgen war der gestohlene Bagger schließlich wieder da: Weil ein GPS-Tracker an ihm angebracht war, konnte er im Stadtgebiet von Erkelenz an der Gerderather Landstraße entdeckt und von der Polizei sichergestellt werden.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen - insbesondere zu dem möglicherweise auch anderen Bürgern aufgefallenen Wagen aus den Niederlanden - unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell