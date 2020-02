Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Baustelle- Täter entwendeten Werkzeuge

Hiddenhausen (ots)

(sls) Auf einer Baustelle eines Einkaufmarktes an der Löhner Straße kam es seit Samstag (22.2.) bis zum Mittwochmorgen (26.2.) zum Diebstahl von mehreren Werkzeugen. Die teils hochwertigen Werkzeuge befanden sich im Baustellenobjekt. Im Tatzeitraum entwendeten bislang unbekannte Täter drei Bohrmaschinen, zwei Akku-Schrauber, eine Kreissäge, einen Staubsauger, eine Handkreissäge, ein Messgerät und eine Werkzeugtasche. Der Gesamtwert der Werkzeuge der Marke Makita, Bosch und Würth wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt in diesen Diebstählen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder möglichem Verbleib der Werkzeuge machen können, sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf den Kauf von gebrauchten Werkzeugen aus Internetportalen hin. Seien sie vorsichtig und lassen sie sich einen Nachweis der Herkunft der Werkzeuge geben, um anschließend keine böse Überraschung zu erleben.

