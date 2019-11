Polizei Hagen

POL-HA: Polizei kontrolliert alkoholisierten Fahrradfahrer

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 07. November, fuhr die Polizei gegen 0:20 Uhr Streife am Berliner Platz. Im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes sahen die Beamten einen stark schwankenden Fahrradfahrer mit einer Bierflasche in der Hand. Sie kontrollierten den 39-Jährigen und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Dem Mann wurde auf der Wache Blut abgenommen und die Weiterfahrt mit dem Fahrrad bis zur vollständigen Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit untersagt. Anschließend verließ er die Wache. Etwa eine Stunde später traf die Polizei den Hagener erneut auf seinem Fahrrad fahrend an, sodass er erneut zur Wache gebracht wurde. Die Beamten stellten zudem das Fahrrad sicher. Ihn erwartet eine Anzeige.

