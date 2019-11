Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb in Baumarkt festgenommen

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 06.11.2019, beobachtete der Mitarbeiter (34) eines Baumarktes an der Eckeseyer Straße gegen 15:00 Uhr, wie ein Mann (49) das Geschäft betrat. Er ging zunächst in die Eisenwarenabteilung. Dort öffnete er zwei Packungen mit Türschlössern und steckte sich die Ware in die Innentasche seiner Jacke. Noch vor Verlassen des Baumarktes konnte der Dieb durch den Mitarbeiter aufgehalten werden. Der Hagener gestand der hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung, dass er das gestohlene Gut weiterverkaufen wollte. Nach Rücksprache mit der Hagener Staatsanwaltschaft nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest. Die Kripo hat den Fall übernommen.

