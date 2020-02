Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw rutscht in Graben- Jugendlicher ohne Führerschein unterwegs

Rödinghausen (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (27.2.) wurde die Polizei auf ein Fahrzeug aufmerksam, dass an der Osnabrücker Straße im Straßengraben lag. Neben dem schwarzen Peugeot befand sich ein Jugendlicher aus Bünde. Dieser gab an, dass er mit dem Pkw die Osnabrücker Straße in Richtung Bünde gefahren sei. Im Bereich der Autobahnzufahrt A 30 beabsichtigte er das Fahrzeug zu wenden. Hierbei kam er, aufgrund vermutlich überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts auf den Grünstreifen und rutschte in den Graben. Dort konnte er nicht mehr selbständig herausfahren. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Jugendliche erst 16 Jahre alt ist und daher keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Zudem hatte er das Fahrzeug, ohne das Wissen seiner Erziehungsberechtigten an sich genommen. Die Eltern erschienen am Unfallort und kümmerten sich selbständig um den Abtransport des Peugeot. Ein Sachschaden entstand bei dem Wendemanöver nicht.

