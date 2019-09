Feuerwehr Bochum

FW-BO: Nelson-Mandela-Schule - Wasser im Keller

Bochum Langendreer (ots)

Um 8:25 Uhr meldete ein Mitarbeiter der Nelson-Madela-Schule über die Notrufnummer der Feuerwehr große Mengen Wasser im Keller. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Hauptfeuer- und Rettungswache III an der Einsatzstelle eintrafen bestätigte sich die gemeldete Lage. Durch die starken Niederschläge in der Nacht stand in Teilbereichen des Schulkellers das Regenwasser kniehoch. Da schätzungsweise 1000m³ Wasser aus den betroffenen Kellerbereichen gepumpt werden musste wurden die Löscheinheiten Langendreer und Querenburg mit hinzu alarmiert. Durch den parallelen Einsatz mehrerer Tauchpumpen waren gegen 11:00 Uhr alle betroffenen Kellerbereiche leergepumpt. Insgesamt waren von Feuerwehr und Rettungsdienst 21 Einsatzkräfte vor Ort.

