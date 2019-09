Feuerwehr Bochum

FW-BO: Defekter Chlorgaskanister auf dem Gelände der Liborius-Grundschule - Abschlussmeldung

Bochum (ots)

Der Einsatz an der Liborius-Grundschule konnte um 10.30 Uhr beendet werden. Der beschädigte Chlorkanister wurde in einem Kunststofffass gesichert und der Bereich am Heck des LKW gereinigt.

Bis auf den LKW-Fahrer wurde niemand verletzt, die Schüler der Schule waren zu keiner Zeit in Gefahr.

Die Feuerwehr Bochum war mit 35 Einsatzkräften vor Ort wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheit Brandwacht unterstützt wurde.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

Pressestelle

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234 9254-978

Verfasser: Simon Heußen

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell