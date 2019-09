Feuerwehr Bochum

FW-BO: Eine verletze Person bei Kellerbrand

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Über den Notruf wurde der Feuerwehr am Sonntag gegen 13.00 Uhr ein Kellerbrand in der Beisingstraße gemeldet. Die Leitstelle alarmierte umgehend die zuständige Innenstadtwache sowie die Feuerwache Bochum-Werne und eine Einheit der Freiwilligen Feuerwehr. Es brannte in einem Elektroschaltschrank im Kellergeschoss des Einfamilienwohnhauses. Ein Trupp unter Atemschutzgeräten konnte den Schwelbrand schnell lokalisieren und mit einem CO2-Handfeuerlöscher eindämmen und ablöschen. Eine Hausbewohnerin erlitt aufgrund der Verrauchung des Treppenraumes eine leichte Rauchgasvergiftung und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert werden. Der Treppenraum und das Kellergeschoss wurden mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Das Wohngebäude musste von den Stadtwerken Bochum stromlos geschaltet werden. Im Einsatz waren 29 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: +49 (0)234 9254-978

Verfasser: Andreas Halbe

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell