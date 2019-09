Feuerwehr Bochum

FW-BO: Feuer in einem eingeschossigen Haus in Bochum Wattenscheid

Bochum (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Leitstelle der Feuerwehr Bochum ein ausgelöster Heimrauchmelder, in einem eingeschossigen Haus an der Lohrheidestraße gemeldet. Bei Eintreffen der zuständigen Feuerwache Wattenscheid drang dichter Rauch aus dem Gebäude. Die Einsatzkräfte verschafften sich über zwei verschiedene Eingänge Zugang. Zwei Trupps unter Atemschutz erkundeten das Erdgeschoss und konnten schnell mehrere kleinere Glutnester ablöschen, zwei weitere Trupps unter Atemschutz löschten im Kellerbereich ebenfalls mehrere Glutnester ab. Der Rauch wurde mittels Hochleistungslüftern aus dem Haus gedrückt. Im Gebäude befanden sich keine Personen. Der Einsatz dauerte ca. zwei Stunden und es waren 45 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

