POL-BOR: Gronau-Epe - Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugen geklärt

Gronau-Epe (ots)

Am Donnerstag beschädigte ein 80-jähriger Autofahrer aus Hengelo/NL gegen 16.00 Uhr auf einem Geschäftsparkplatz einen anderen Pkw, stellte sein Fahrzeug an anderer Stelle ab und entfernte sich zu Fuß. Zeugen hatten dies beobachtet und die Polizei informiert. So konnte der Beschuldigte schnell ermittelt werden. Dieser muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Insgesamt war bei dem Unfall ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 5.000 Euro entstanden.

