Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand von zwei Fahrzeugen - Ursache bislang unbekannt

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zum Freitag (29.2) kam es am Zedernweg zum Brand von zwei Fahrzeugen vor einer Doppelhaushälfte. Gegen 02.40 Uhr hörte eine aufmerksame Zeugin die Alarmanlage eines Fahrzeuges. Beim Blick aus dem Fenster stellte sie Flammen aus dem Fahrzeug eines Nachbarn fest. Sie informierte die Feuerwehr und alarmierte auch den Geschädigten. Beim ersten Löschversuch mit einem Feuerlöscher, bemerkte der Inhaber, dass sowohl sein BMW X5 im vorderen Bereich als auch der daneben stehende Porsche in Brand geraten ist. Die Feuerwehr Herford übernahm die weitere Brandbekämpfung am Tatort. Die Ermittlungen zur möglichen Brandursache dauern noch an.

