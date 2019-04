Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Weitere Sachbeschädigungen in Albbruck

Freiburg (ots)

Wieder haben Unbekannte geparkte Fahrzeuge in Albbruck beschädigt. In der Nacht zum Sonntag wurden zwei Autos demoliert, die in der Alten Landstraße abgestellt waren. An dem Renault und dem Opel wurden die Außenspiegel beschädigt. Am Renault wurde zudem eine Scheibe eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) entgegen.

