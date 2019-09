Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Festnahme: Schlafender Fahrgast bestohlen

Nufringen (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Sonntagmorgen (29.09.2019) gegen 05:40 Uhr einen 21-Jährigen am S-Bahnhaltepunkt in Nufringen festgenommen. Der kamerunische Staatsangehörige war zuvor durch die zivilen Beamten dabei beobachtet worden, wie er einer schlafenden 36-Jährigen in einer S-Bahn der Linie S1 Richtung Herrenberg unbemerkt das Smartphone entwendete. Die Bundespolizisten beobachteten den Tatverdächtigen auf frischer Tat und nahmen ihm nach Ausstieg am Haltepunkt Nufringen fest. Im Zuge der Durchsuchung, konnte das zuvor entwendete Smartphone der Geschädigten aufgefunden und dieser zweifelsfrei zugeordnet werden. Die 36-Jährige hatte nämlich ihren Bundespersonalausweis in der Schutzhülle des Mobiltelefons hinterlegt. Der tatverdächtige Mann wurde anschließend auf das Bundespolizeirevier am Stuttgarter Hauptbahnhof verbracht und erkennungsdienstlich behandelt. Die entwendeten Wertgegenstände konnten zwischenzeitlich wieder an die Eigentümerin übergeben werden. Der im Landkreis Böblingen wohnhafte Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls rechnen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell