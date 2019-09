Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: #Wasenfunk - Einsatzbegleitung der Bundespolizei via Twitter

Stuttgart (ots)

Am Samstag, den 28. September 2019 ist es wieder soweit: Die Bundespolizei in Stuttgart lässt sich im Rahmen einer Social-Media-Begleitung via Twitter bereits zum vierten Jahr in Folge bei ihren Einsätzen über die Schulter schauen. Im Fokus steht der Sondereinsatz der Bundespolizei anlässlich des 174. Cannstatter Volksfestes. Um auch dieses Jahr wieder flexibel und lageangepasst auf die diversen Vorkommnisse reagieren zu können, werden die Stuttgarter Bundespolizistinnen und -polizisten durch zusätzliche Einsatzkräfte verstärkt. Der Startschuss für die Twitterbegleitung fällt am Samstagnachmittag um 14:30 Uhr. Von da ab mischen sich die Social-Media-Teams der Bundespolizei unter die zahlreichen Trägerinnen und Träger von Dirndl, Lederhose und Co., um während der An- und Abreise einen Blick auf die spannende Arbeit der Beamten zu ermöglichen. Bis zur Heimreise der Wasenbesucher können sich die User via Twitter über zahlreiche Bilder und Tweets erfreuen, sich bei Diskussionen beteiligen oder dem Social-Media-Team Fragen stellen. Die Bundespolizei freut sich auf viele interessierte Follower. Verfolgt werden kann die Aktion über den Account der Bundespolizei Baden-Württemberg auf www.twitter.com/bpol_bw und unter dem Hashtag "#Wasenfunk". Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart ist auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes zuständig für die Gefahrenabwehr und Verfolgung von Straftaten. Mit den Revieren in Stuttgart, Ulm, Heilbronn und Tübingen ist die Dienststelle eine der größten Flächeninspektionen der Bundespolizei und dabei zuständig für etwa 45% der Gesamtfläche Baden-Württembergs.

