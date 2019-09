Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrgäste von Jugendlichen angegriffen

Besigheim (ots)

Ein 17-Jähriger, sowie zumindest zwei weitere Täter, haben am Dienstagabend (24.09.2019) gegen 21:00 Uhr gemeinschaftlich zwei Männer im Alter von 54 und 48 Jahren in einem Regionalzug von Heilbronn nach Stuttgart geschlagen und verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es zunächst im Zug zwischen den Jugendlichen und den beiden Fahrgästen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Folge der 17-Jährige und dessen unbekannten Begleiter offenbar mit Fäusten auf die Reisenden eingeschlugen. Kurz nach der Tat flüchteten die Täter offenbar aus der Regionalbahn, als diese am Bahnhof Besigheim hielt. Eine Streife der Landespolizei nahm den mit 0,7 Promille alkoholisierten 17-Jährigen im Rahmen der Fahndung vorläufig fest. Mindestens zwei weitere mutmaßliche Täter konnten unerkannt flüchten. Im Anschluss beleidigte der polizeibekannte Tatverdächtige die eingesetzten Beamten der Landespolizei und beschädigte zudem noch das Inventar des örtlichen Reviers. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen an einen Betreuer seiner Jugendwohneinrichtung übergeben. Die 54- und 48-jährigen Männer erlitten durch den Vorfall Platzwunden und Schwellungen im Gesicht und wurden durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell