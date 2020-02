Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Mobiltelefonen - Täter drangen in Umkleide ein

Herford (ots)

(sls) Am Jahnstadion kam es am Mittwochabend (26.2.) zum Diebstahl von mehreren Gegenständen. Unbekannte Täter drangen zwischen 18.45 Uhr und 20.15 Uhr in eine Umkleidekabine des Stadions ein und entwendeten persönliche Gegenstände. Die Täter nahmen sechs Mobiltelefone verschiedener Hersteller, eine Power-Bank und diverse persönliche Papiere von den dort trainierenden Personen mit. Von zwei Geschädigten wurden auch Fahrzeugschlüssel entwendet, die jedoch in den Fahrzeugen wieder aufgefunden wurden. Die Polizei Herford ermittelt in diesem Fall und ist auf die Unterstützung von Zeugen angewiesen. Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen oder wem sind verdächtige Personen im Bereich des Stadions aufgefallen. Bitte melden sie sich bei der Polizei Herford (05221-8880).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

