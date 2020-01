Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ohne Führerschein unterwegs und unter Drogen

Rodalben (ots)

Einen wahren "Lügenbaron" hat die Waldfischbacher Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche enttarnt. Ein 19-jähriger junger Mann wurde einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen. Weil Anzeichen auf Drogenkonsum festgestellt wurden, wurde er zwecks Urinprobe mit zur Dienststelle genommen. Dort wollte er den Beamten statt Urin, Wasser in den Testbecher einfüllen. Außerdem gab er falsche Personalien an und händigte den Führerschein seines Bruders aus. Die Angaben zur Arbeitsstelle gehörten ebenfalls der Kategorie "Grimms Märchen" an. Auf der Wache wollte er sich zudem eines kleinen Päckchens mit Haschisch entledigen, was jedoch auch aufgeflogen ist. Wie sich zudem herausstellte, ist der junge Schwarzfahrer überhaupt nicht im Besitz eines Führerscheins und saß hinterm Lenkrad des Autos seines Vaters. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

