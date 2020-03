POL-HF: Zusammenstoß an der Hansastraße- Vorrang missachtet

Kreispolizeibehörde Herford

(sls) Am Freitagnachmittag (28.2.) kam es auf der Hansastraße in Herford zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkws im Kreuzungsbereich Werrestraße. Eine 40-Jährige aus Herford befuhr mit ihrem VW Golf die Hansastraße in Richtung Goebenstraße. Eine VW-UP Fahrerin war zum Unfallzeitpunkt in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Die Golf-Fahrerin beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in die Werrestraße einzubiegen. Hierbei übersah sie die 25-Jährige VW-UP Fahrerin aus Herford. Zum Unfallzeitpunkt zeigte für beide Beteiligte die Ampelanlage Grünlicht an. Die 25-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und musste durch den Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

