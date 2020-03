Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zugbegleiter wird angegangen- Täter flüchten anschließend

Löhne (ots)

(sls) Am Montagmittag (02.03.) kam es zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Zugbegleiters im Bahnhof Löhne. Der 22-Jährige Geschädigte befand sich gegen 13.25 Uhr als Kontrolleuer im Regionalexpress auf dem Weg nach Löhne. Bei der Überprüfung von zwei scheinbar befreundeten Fahrgästen stellte der Zugbegleiter fest, dass eine dieser Personen nicht in Besitz eines gültigen Fahrscheins war. Im Bahnhof Löhne versuchten beide unbekannten Personen eine Personlienfeststellung zu verhindern und flüchteten aus dem Zug. Der Geschädigte versuchte noch die Flucht zu verhindern, wurde jedoch auf dem Bahnsteig von einem der Flüchtenden in den Bauch getreten. Die Täter rannten in Richtung Bahnhofgelände weiter. Der Zugbegleiter wurde durch die Tritte in den Bauch verletzt und musste sich ärztlich behandeln lassen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen die Angaben zur Körperverletzung oder den flüchtenden Tätern machen können. Der Tritt-Täter wird beschrieben mit 20 Jahren und südländischer Herkunft. Er war ca. 170 cm groß und trug eine schwarze Jogginghose, schwarzes Sweat-Shirt. Auffällig waren der sogenannte 3-Tage-Bart und die nach hinten gegelten schwarzen Haare. Hinweise nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

