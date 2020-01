Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 21.01.2020: Gießen: Verfolgungsfahrt in der Innenstadt am frühen Morgen

Gießen (ots)

Mehrere Streifenwagen fahndeten am frühen Dienstagmorgen in der Gießener Innenstadt nach einem schwarzen Audi Kombi. Wachpolizisten wollten den Fahrer des PKW, an dem sich Frankfurter Kennzeichen befanden, am Berliner Platz kontrollieren.

Die Wachpolizisten hatten (gegen 01.15 Uhr) kurz vor dem "Anhalten" des Kombi auffälligen Marihuana Geruch wahrgenommen. Kurz danach gab der Fahrer des PKW Gas und fuhr zügig in Richtung Ludwigsplatz und weiter in Richtung Licher Straße davon. Nach einer Verfolgungsfahrt, die wieder zurück in die Innenstadt führte, fuhr der Fahrer des Audi auf den Brandplatz. Dort blieb der PKW stehen und der der Fahrer stieg aus. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Asterweg. Mehrere Streifen konnten den Mann dann auf einem Vordach sitzend im Asterweg festnehmen.

Bei der Durchsuchung des Mannes und des PKW fanden die Polizisten fast 2.000 Euro und geringe Mengen an Drogen. Es stellte sich zudem heraus, dass der polizeibekannte 32 - Jährige aus Bonn per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde festgenommen. Nach der Blutentnahme wurde er eine Haftanstalt eingeliefert.

Auf ihn kommen mehrere Strafanzeigen zu.

Die Polizei sucht Zeugen, die den schwarzen Audi Kombi am frühen Morgen gesehen haben. Möglicherweise wurden andere Autofahrer von dem Mann dabei gefährdet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell