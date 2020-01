POL-GI: Pressemeldung vom 20.01.2019: Lich: Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen - 62-Jähriger in U-Haft

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Pressemeldung vom 20.01.2019: Lich: Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen - 62-Jähriger in U-Haft

Gießen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung

und des

Pressemeldung vom 20.01.2019:

Lich: Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen - 62-Jähriger in U-Haft

Wegen des dringenden Verdachts des versuchten heimtückischen Mordes sitzt ein 62-Jähriger aus dem Vogelsbergkreis seit einigen Tagen in Untersuchungshaft. Beamte der Gießener Kripo hatten den Verdächtigen am 10.01.2020 festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Es wurde Haftbefehl erlassen. Der Verdächtige sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Es besteht der dringende Verdacht, dass der Tatverdächtige in der Silvesternacht kurz nach 0:00 Uhr mehrfach auf seine 62-jährige Ehefrau, die sich auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Lich aufhielt, schoss. Die Schüsse verfehlten die Frau. Am nächsten Tag wurden Projektile gefunden und sichergestellt.

Die durchgeführten Ermittlungen der Gießener Kriminalpolizei erhärteten den Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes und ergaben einen Tatverdacht gegen den 62-jährigen getrenntlebenden Ehemann. Eine Durchsuchung am 10.01.2020 führte zum Auffinden von Beweismitteln, darunter auch zwei Schusswaffen. Der Beschuldigte hat die Schussabgabe eingeräumt und als Motiv familiäre Streitigkeiten angegeben.

Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Gießen vor.

Staatsanwalt Rouven Spieler, stellvertretender Pressesprecher

Jörg Reinemer, Pressesprecher

