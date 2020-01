Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 20.01.2020: Einbrecher wecken Bewohnerin+++Geldwechseltrick erfolgreich+++Lasterfahrer mit 1,55 Promille unterwegs

Gießen (ots)

Pohlheim: Einbrecher wecken Bewohnerin

In der Liebigstraße kam es am Sonntag, gegen 04.00 Uhr, zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Liebigstraße in Watzenborn-Steinberg. Offenbar hatten Unbekannte die Haustür beschädigt. Durch den Krach wurde eine Anwohnerin wach und stellte den Schaden an der Tür fest. Es stellte sich heraus, dass die Täter offenbar die Tür aufbrechen wollten und dabei von der Zeugin gestört wurden. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Reifen gestohlen

Zwei Reifensätze im Wert von etwa 1.400 Euro haben Unbekannte am letzten Wochenende in der Straße Am Wingert in Lang-Göns entwendet. Die Unbekannten hatten sich offenbar gewaltsam Zugang in eine Lagerhalle verschafft und die Sommerreifen mitsamt Leichtmetallfelgen entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Geldwechseltrick erfolgreich

Ein Trickdieb hat am Montagvormittag in der Gießener Innenstadt von einem 71 - Jährigen 70 Euro erbeutet. Der Unbekannte hatte den ahnungslosen Mann angesprochen und darum gebeten, eine Ein-Euro Münze in zwei 50 Cent - Stücke zu wechseln. Als der 71 - Jährige in seiner Geldbörse nachschaute, stellte sich der Unbekannte sehr nah an ihn heran. Offenbar gelang es ihm, unbemerkt die beiden Geldscheine zu entwenden. Erst später bemerkte der Senior den Diebstahl. Eine Beschreibung des Mannes liegt nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Vandalen auf dem Schulgelände

Zwischen Freitag und Montag wurde auf einem Schulgelände in der Pestalozzistraße eine Tür beschädigt. Offenbar hatten Vandalen eine Glasscheibe mit einem gezielten Fußtritt beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Katalysatoren ausgebaut

Sehr wahrscheinlich gezielt und fachmännisch wurden Katalysatoren durch Langfinger zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in der Sudetenstraße in Großen-Linden ausgebaut. Die Unbekannten hatten an zwei Kleinlastern, die auf dem Firmengelände geparkt waren, die Teile ausgebaut und mitgenommen. Der Wert liegt bei etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Autofahrer mit Drogen erwischt

Bei einer Kontrolle von Sonntagfrüh erwischten Polizeibeamte einen 29-jährigen Autofahrer, der offenbar unter Drogeneinfluss stand und Betäubungsmittel dabeihatte. Gegen 02.00 Uhr kontrollierten sie den Mann in der Heuchelheimer Straße. Als der Fahrer aus seinem Auto stieg, versteckte er offensichtlich Beweismittel in der Kleidung. Bei seiner Durchsuchung fanden sie Haschisch und Utensilien zum Konsum von Drogen. Die Ordnungshüter nahmen ihn zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Gießen: Autofahrer mit positivem Test

Wahrscheinlich Cannabis hat ein 20 - Jähriger Autofahrer aus Biebertal zu sich genommen. Der Autofahrer wurde am Montagmittag in der Bahnhofstraße durch eine Streife kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Ein erster Test verlief "positiv". Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Grünberg: Diebstahl eines Dachaufzuges in Lumda

Einen Dachaufzug haben Diebe zwischen 19.12.2019 und 13.01.2020 in der Dorfstraße in Lumda entwendet. Der Aufzug, der dort durch eine Firma für Dachfassadenarbeiten abgestellt wurde, hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Dabei handelt es sich um ein Gerät der Marke Geda. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Hungen: Beide Kennzeichen weg

In der Hessenstraße in Steinheim haben Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen die beiden Kennzeichen GI-R1911 entwendet. Die beiden Schilder befanden sich an einem Suzuki Swift. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

A45/Linden: Vollsperrung nach LKW-Unfall - Lasterfahrer mit 1,55 Promille

Zu einem Unfall mit einem LKW kam es am Montag (20.Januar) gegen 9.30 Uhr auf der Autobahn 45. Ein 42-jähriger LKW-Fahrer aus der Tschechischen Republik befuhr den Zubringer zur Autobahn 485 in Richtung Marburg als sich die Ladung des "Sattel Aufliegers" offenbar löste. Dadurch kippte die Ladung. Der Sattelzug wurde in einer Rechtskurve nach außen gegen die Leitplanke gedrückt. Dabei wurde der Tank beschädigt und Diesel trat aus. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Strecke zeitweise komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei kümmerten sich um den auslaufenden Kraftstoff und die Aufräumarbeiten. Die Polizei veranlasste eine Rundfunkwarnmeldung. Da der 42-Jährige deutlichen Alkoholgeruch aufwies, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Er pustete 1,55 Promille. Er musste mit zur Blutentnahme. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Reiskirchen: Unfall durch Sekundenschlaf?

Offenbar wurde Sonntagfrüh (19. Januar) gegen 06.20 Uhr der Sekundenschlaf einer 34-jährigen Fahrerin aus Reiskirchen zum Verhängnis. Sie verlor vermutlich infolgedessen auf der Landstraße 3129 die Kontrolle über ihren Ford und kam im Graben zum Stehen. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Ein Unternehmen schleppte das nicht mehr fahrbereite Auto ab. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Wettenberg: Unfall durch Glätte

Offenbar aufgrund von Glätte kam am späten Samstagabend (18. Januar) ein 22-jähriger Mann aus Lohra auf der Landstraße 3093 mit seinem Smart von der Straße ab. Er war gegen 23.00 Uhr auf der Landstraße 3093 von Ruttershausen nach Wissmar unterwegs, als er verunfallte und sich dabei verletzte. Ein Krankenwagen brachte den 22-Jährigen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Vier Verletzte nach Unfall

Vier Verletzte und 23.500 Euro Schaden war die Folge eines Unfalles an der Kreuzung Grünberger Straße / Wolfstraße. Eine 27-jährige Frau aus Buseck wollte gegen 19.15 Uhr mit ihrem Lupo von der Grünberger Straße in die Wolfstraße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem stadtauswärtsfahrenden Mercedes einer 22-jährigen Frau aus Fernwald zusammen. Durch den Aufprall wurde der Lupo gegen den hinter ihr befindlichen Volvo eines 20-Jährigen aus Buseck geschleudert. Der Mercedes kam aufgrund der Kollision von der Straße ab und krachte gegen drei geparkte Autos. Drei Fahrzeuginsassen, darunter ein 12-jähriges Kind, erlitten leichte Verletzungen. Ein 11-jähriges Kind musste mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen/B3: Polo überschlagen

Beim Auffahren von der A480 auf die Bundesstraße 3 überschlug sich Samstagvormittag der Polo eines 18-jährigen Autofahrers. Gegen 09.55 Uhr war der junge Mann mit seinem Polo nach Norden unterwegs, als er von der Straße nach rechts abkam. An seinem Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

A5/Fernwald: Bei Regennässe von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem Unfall kam es am Samstag (18.Januar) gegen 21.15 Uhr auf der Autobahn 5 zwischen Fernwald und Reiskirchen. Der 40-jährige Fahrer eines Vitos befuhr den rechten Fahrstreifen in Richtung Kassel. Er prallte offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn zunächst nach links in eine Betonwand und schleuderte anschließend in die rechte Leitplanke. Der 40-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf 9.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Unfallfluchten:

Lollar: Unfallflucht in der Talstraße

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar beim Vorbeifahren einen in der Talstraße abgestellten Golf. Ein Anwohner hörte am Freitagabend zwischen 22.30 und 23.00 Uhr einen lauten Schlag von der Straße. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Unfall in dieser Zeit ereignet hat. Den Schaden an der Fahrerseite in Höhe von etwa 6.000 Euro stellte der Besitzer erst Sonntagvormittag fest. Er hat den Unfall gesehen und kann Angaben zum Verursacherfahrzeug machen. Wer kann Hinweise auf die Identität des Fahrers geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Allendorf/Lumda: Aufmerksame Zeuginnen vereiteln Unfallflucht

Ein zunächst Unbekannter touchierte Samstagnachmittag gegen 17.40 Uhr mit seinem Daimlerchrysler offenbar beim Wenden einen Grundstückszaun in der Nordstraße. Zwei Zeuginnen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 60-jährgigen Mann aus dem Landkreis, welcher an seiner Wohnanschrift angetroffen wurde. Die Ordnungshüter bemerkten bei ihm Alkoholgeruch und nahmen ihn zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache. Er muss sich nun in einem Strafverfahren für sein Handeln verantworten.

Gießen: Mercedes im Parkhaus beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Mercedes nach einer Unfallflucht in der Straße "Am Alten Gaswerk". Die schwarze A-Klasse stand dort zwischen 17.30 Uhr am Freitag (17. Januar) und 01.30 Uhr am Samstag (18. Januar) in einem Parkhaus. Der Verursacher beschädigte die Kompaktklasse und flüchtete anschließend, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Heckstoßstange touchiert

Offenbar bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter einen in der Gaffkystraße geparkten grauen Audi. Der Q5 stand dort am Freitag zwischen 09.40 Uhr und 12.20 Uhr. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: VW durch LKW beschädigt?

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte Donnerstag (16.Januar) einen in der Justus-Kilian-Straße 1 geparkten VW. Der schwarze Lupo stand dort zwischen 7.00 Uhr und 14.00 Uhr. Als der Fahrer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Am Unfallort wurde ein Fahrzeugteil gefunden, welches auf einen LKW-Auflieger hindeuten könnte. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

