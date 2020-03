Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hohe Geschwindigkeit beim Überholmanöver- BMW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Hiddenhausen (ots)

(sls) Am Sonntagnachmittag (01.03.) kam es auf der Bünder Straße in Hiddenhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher schwer verletzt wurde. Ein 62-jähriger Fahrzeugführer aus Horn-Bad Meinberg befuhr gegen 16.35 Uhr die Bünder Straße in Richtung Herford. Direkt nach der Ausfahrt des Verkehrskreisels in Sundern überholte der BMW-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit zunächst zwei Fahrzeuge über den rechten Gehweg. Nach dem der Fahrer wieder auf die Bünder Straße gelang, setzte dieser seine Fahrt über die Gegenfahrbahn linksseitig einer Verkehrsinsel weiter fort. Aufgrund von dort heran nahendem Gegenverkehr, setzte er seine Fahrt über den linksseitigen Gehweg fort. In Höhe einer dortigen Zufahrt zu einer Lackiererei stieß er dann mit einer Werbetafel zusammen. Trotz des Zusammenstoßes fuhr der Fahrzeugführer über die Zufahrt der Lackiererei weiter. Im Einmündungsbereich Bünder Straße / Bünder Straße kollidierte er dann noch mit einem Verkehrszeichen und einen Pfosten der Stadtwerke für Ferngas. Dann verlor der Fahrer augenscheinlich die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte über die Bünder Straße hinweg scheinbar ungebremst in den Straßengraben. Dort kam das Fahrzeug zum Stillstand. Durch den Unfall wurde der BMW-Fahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Beifahrerin blieb augenscheinlich unverletzt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen zur möglichen Unfallursache. Da bei der Unfallaufnahme der Verdacht bestand, dass der 62-Jährige vermutlich unter dem Einfluss von Medikamenten seinen BMW gefahren ist, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

