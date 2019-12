Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Schwer verletzt

Schutterwald (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr in der Hauptstraße trug eine Fußgängerin schwere Verletzungen davon. Aufgrund des Unfalls wurde zeitweise die L99 gesperrt. Beim Überqueren der Straße wurde die Fußgängerin frontal von einem Fiat erfasst und so schwer verletzt, dass sie von einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

