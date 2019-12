Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ausnahmezustand

Baden-Baden (ots)

Ein sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann hat am Montagabend am Bahnhof in der Ooser Bahnhofstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach aktuellem Sachstand hatte sich der Mann kurz nach 22:30 Uhr mit einem Taschenmesser selbst Verletzungen zugefügt. Nach intensivem Zureden durch hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Baden-Baden konnte der Mann von weiteren Handlungen gegen sich selbst abgehalten und überwältigt werden. Nach einer Erstversorgung in einem örtlichen Krankenhaus wurde er in eine Fachklinik gebracht.

