Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrradunfall mit schwer verletzter Person

Karlsruhe (ots)

Ein 22-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Donnerstag, gegen 17:50 Uhr, verbotswidrig den rechten Gehweg der Welschneureuter Straße in Richtung Michael-Pacher-Weg. In Höhe der Einmündung zum Michael-Pacher-Weg prallte er mit einer 82-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, welche zeitgleich vom Michael-Pacher-Weg auf die Welschneureuter Straße einfahren wollte. Beide Radfahrer stürzten. Der 22-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Die 82-Jährige erlitt trotz des Tragens eines Helms schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

