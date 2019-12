Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Bis unters Dach überladen

Gengenbach (ots)

Beamte des Polizeireviers Offenburg haben am Montagabend in der Leutkirchstraße einen völlig überladenen Opel aus dem Verkehr gezogen und dem Fahrer in der Folge die Weiterfahrt untersagt. Einem Zeugen war kurz nach 18 Uhr das schlingernde Fahrverhalten des Opel aufgefallen und verständigte die Polizei. Bei einer Wiegung des bis unter das Dach voll bepackten Autos konnten eine Überladung der Hinterachse um circa 45 Prozent und eine Überladung des ganzen Autos von über 30 Prozent festgestellt werden. Überdies war die Verkehrssicherheit im Opel für den 31 Jahre alten Fahrer, aufgrund der losen Fracht nicht mehr gegeben. Ihn erwartet nun ein Ordnungwidrigkeitenverfahren.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell