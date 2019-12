POL-OG: Mahlberg - Fahrzeugbrand in der Schloßbergstraße - update

Polizeipräsidium Offenburg

Nach dem Brand eines Renault am Montagabend gegen 21.30 Uhr sind die Ermittler der Kriminaltechnik in der Schloßbergstraße im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen kann eine vorsätzliche Brandlegung derzeit nicht ausgeschlossen werden, Gewissheit wird die Untersuchung der Spurensicherer geben. Die Polizei bitte Anwohner, anfahrende Rettungskräfte, Fußgänger oder Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0781/21-2820 in Verbindung zu setzen.

