Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Apfelbaum beschädigt

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck / OT Ahlshausen 20.12.2019, 15.00 Uhr bis ca. 15.01.2020, 13.00 Uhr

Am 20.12.2019 pflanzte die 68-jährige Geschädigte einen neuen, jungen Apfelbaum auf ihrem Grundstück in Ahlshausen, Ahlshäuser Lieth, nachdem ein früher gepflanzter Apfelbaum Anfang des Jahres 2019 von unbekannten Tätern derart beschädigt worden war,dass er einging. Mitte Januar 2020 mußte die Gesch. nun feststellen, dass auch der neue Apfelbaum von unbekannten Tätern beschädigt worden war. Sämtlich Triebe waren abgeschnitten und die Rinde am Stamm großflächig entfernt worden. Auch dieser Baum wird mit allergrößter Warscheinlichkeit eingehen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 250,- Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim (Tel.: 05382/919200). (fju)

