Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrtägige gewaltfreie Protestaktionen anlässlich von Rodungsarbeiten für eine Stromtrasse

Northeim (ots)

HECKENBECK (fal) - Gut 12 Tage lang verzögerten überwiegend örtliche Protestler mit ihren Aktionen die Rodung von Bäumen für den geplanten Verlauf einer Hochspannungstrasse zwischen Wahle in Niedersachsen und Mecklar in Hessen. Die inzwischen gerodete ca. 600 m lange und ca. 50 m breite Schneise über den Helleberg liegt nördlich der Ortschaft Heckenbeck bei Bad Gandersheim.

Die per Gerichtsbeschluss genehmigten Rodungsarbeiten begannen bereits am 14.02.2020 und wurden sogleich durch mehrere Personen gestört und behindert. Am 19.02.2020 war aufgrund der im Wald befindlichen Protestler ein gefahrloses Fällen der Bäume nicht mehr möglich. Die ausführende Firma informierte die Polizei.

Bis zum Nachmittag des folgenden Tages wurde das Gelände polizeilich gesichert und die Arbeiten fortgeführt. Gegen 16.00 Uhr sorgte eine Zwischenverfügung des OLG Celle für einen sofortigen Stopp der Arbeiten.

Entsprechend der Beschlusslage zogen sich sowohl die Mitarbeiter der Firma als auch die Polizei zurück. Mit zahlreichen, teils professionell ausgeführten Aktionen versuchten die Protestler die weiteren Baumfällungen zu erschweren. So wurden über das Wochenende zum Beispiel mehrere Baumkronen mit Stahl- und Kletterseilen verbunden, ein Aktivist nistete sich auf einer Baumplattform in rund 15 m Höhe häuslich ein, mit einem umgekippten Trecker Anhänger und mit einem Baumstamm wurden Wege blockiert und Absperrgitter eines Bauzaunes wurden im zu rodenden Bereich in den Bäumen befestigt.

Am Vormittag des 24.02.2020 wurde per Beschluss des OLG Celle die Verfügung zur Einstellung der Rodungsarbeiten aufgehoben. Die Arbeiten wurden unter polizeilicher Begleitung fortgesetzt. Kritisch wurde es am frühen Montagabend beim Fällen der in ca. 15 m Höhe mit Drahtseilen und Kletterseilen verbundenen Bäume. Weder für die eingesetzten Polizeibeamten noch für die Mitarbeiter der Rodungsfirma waren die gefährlichen, weitreichenden Seilverbindungen zwischen den Bäumen vom Boden aus erkennbar. Der Aktivist auf seiner Plattform bemerkte die drohende Gefahr und kletterte unverletzt aus dem Baum. Der Mitarbeiter einer Fachfirma kappte alle Seile.

Am Dienstagmittag (25.02.2020) war die Schneise freigelegt. Der Polizeieinsatz wurde beendet. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Restarbeiten der Firma dauern bis zum Abend an.

