Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fragwürdiges Trinkspiel nach Manderscheider Umzug endet mit Verletzung einer Unbeteiligten

Manderscheid (ots)

Am Sonntag, den 16.02.2020, ca. 18.25 Uhr wurde eine 23jährige Frau auf einer Fastnachtsveranstaltung im Anschluss an den Manderscheider Umzug von einer in die Menge geworfenen Bierflasche am Kopf verletzt. Ersten Ermittlungen nach hatten zuvor zwei Personen ein äußerst fragwürdiges Trinkspiel durchgeführt, bei welchem man leere Bierflaschen gegeneinanderschlägt bis diese zerbersten. Die Beteiligten haben sich dann der Flaschen durch einen Wurf in die Besucher entledigt. Die Verletzte erlitt hierbei eine Platzwunde und musste zwecks weiterer Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Gegen die beiden Teilnehmer des Trinkspiels wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Beide hatten zuvor erheblich dem Alkohol zugesprochen.

Im Hinblick auf den bevorstehenden Höhepunkt der karnevalistischen fünften Jahreszeit appelliert die Polizei Wittlich an alle Narren und Jecken: Jeder darf feiern - aber bitte mit Verstand!!!

