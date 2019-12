Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: BAB 1-OH-Heiligenhafen

Betrunken in die Leitplanke

Lübeck (ots)

Am heutigen Morgen (20.12.2019), gegen 09:40 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Heiligenhafen mit einem VW Polo die Autobahn BAB 1 in Richtung Fehmarn.

In Höhe Heiligenhafen geriet er mit dem Auto nach rechts und fuhr in die Außenschutzplanke. Das Fahrzeug schleuderte dann nach links in die Mittelschutzplanke und kam zum Stehen.

Die 47-jährige Beifahrerin erlitt vermutlich einen Schock, war kurzfristig ohnmächtig und wurde mit dem Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Die zuständigen Polizisten des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz (PABR) stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,48 o/oo. Die fällige Blutprobenentnahme wurde ebenfalls in einem nahgelegenen Krankenhaus durchgeführt.

Der Führerschein des Unfallfahrers wurde von der Polizei sichergestellt. Beim Unfallwagen entstand Totalschaden. Es wurden sechs Elemente der Schutzplanken auf der Autobahn beschädigt.

