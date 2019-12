Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Lübeck (ots)

Am gestrigen Mittwoch (18.12.2019) kam es in der Mittagszeit im Lübecker Musikerviertel zu einem Vorfahrtsunfall, bei dem ein 10-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 82-jähriger Fahrer eines Mercedes-C die Brucknerstraße in Richtung der Beethovenstraße. Dort wollte der Rentner nach rechts abbiegen, um seinen Weg in der Beethovenstraße fortzusetzen. Hierbei übersah der Mann den sich von rechts nähernden Fahrradfahrer und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Der 10-jährige Lübecker erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vorsichtshalber in eine Lübecker Klinik eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Michael Bergmann

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell