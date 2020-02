Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Pkw prallt gegen Baum

Northeim (ots)

Bundesstraße 3 zwischen Sudheim und Nörten-Hardenberg - Dienstag, 25.02.2020, 21.20 Uhr

SUDHEIM (fal) - Am Dienstag gegen 21.20 Uhr kam es auf der B 3 zwischen Sudheim und Nörten-Hardenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde. An ihrem verunfallten Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Die 22 Jahre alte Northeimerin war mit ihrem Pkw auf der B 3 in Richtung Göttingen unterwegs. In Höhe Elvese kommt sie bei Regen und schlechten Sichtverhältnissen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto gerät ins Schleudern und prallt mittig mit der linken Seite gegen einen Straßenbaum. Die 22-Jährige steigt selbständig aus dem erheblich beschädigten Pkw aus. Ersthelfer an der Unfallstelle verständigen den Rettungsdienst. Mit einem RTW wird die Northeimerin zur weiteren Versorgung in die UMG gefahren.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Zeit des Verkehrsunfalls war die A 7 zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim-Nord voll gesperrt. Entsprechend stark war der Verkehr auf der B 3. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise bis gegen 22.45 Uhr voll gesperrt werden.

