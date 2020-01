Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Budenheim (ots)

Sonntag, 12.01.2020, 16:25 Uhr bis 19:30 Uhr

Unbekannte begeben sich in der Wiesmoorer Straße auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses. Über ein seitlich gelegenes Küchenfenster der Erdgeschosswohnung dringen sie in den Wohnbereich ein. Dabei reißen sie zunächst ein Fliegengitter aus der Verankerung und hebeln das Fenster auf. Sie betreten den Küchenbereich und begeben sich von dort in Richtung Flur. Vermutlich werden sie dort gestört und verlassen auf gleichem Wege über die Küche den Wohnbereich in unbekannte Richtung. In der gesamten Wohnung werden keinerlei Schränke oder Schubladen geöffnet und nach derzeitigem Kenntnisstand auch keine Gegenstände entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

